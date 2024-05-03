Türk soyunun bir ırkın, bir etnik kökenin adı olmadığını, İslam ile şereflendirilmiş, zulme ve haksızlığa başkaldıran büyük bir milletin adıdı olduğunu söyleyen İl Başkanı Çıplak, açıklamasında şöyle dedi; “Türk; bir ırkın, bir etnik kökenin adı değil İslam ile şereflendirilmiş, zulme ve haksızlığa başkaldıran büyük bir milletin adıdır.

10 asırdan fazla bir süre İslam'ın sancaktarlığını yapmış olan Türk nesli; bir ırkın, bir etnik kökenin adı değil ağırlıklı olarak Orta Asya, Anadolu, Balkanlar ve Ortadoğu'da yaşayan, İslam ile şereflendirilmiş, zulme ve haksızlığa başkaldıran büyük bir milletin adıdır. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği ‘Doğuşumdaki tek olağanüstülük, TÜRK olarak dünyaya gelmemdir.’ bizlere varlığımızın önemini göstermektedir.

3 Mayıs 1945 tarihinde Tophane Askeri hapishanesinde Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar ve Reha Oğuz Türkkan başta olmak üzere 10 mahkum tarafından örtüsüz bir masa etrafında anılan Türkçülük Günü, sonraki senelerde de Merhum Başbuğ'umuz Alparslan Türkeş'in bu tarihi olayın kutlanmasını bizzat sağlamış ve bu geleneği hayatı boyunca devam ettirmiştir. Bu vesileyle 3 Mayıs ruhunun tüm yüreklerde bütün heyecanı ve samimiyetiyle yaşanması dileğiyle dünya üzerindeki tüm Türk Devletlerinin 3 Mayıs Milliyetçiler Günü’nü kutlar, saygılar sunarım”

Editör: HABER MERKEZİ