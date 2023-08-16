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Deneyimli stoperin kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: “Yaklaşık 3 sezondur formasını giymiş olduğum Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü’nden ayrılmış bulunmaktayım.

Geçirmiş olduğum süreçte, 56 yıllık 1.Lig hasretine son veren bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Başta Onursal Başkanımız Sayın Muhsin Dere’ye, Kulüp Başkanımız Sayın Oğuzhan Yalçın’a, kaptanımız Murat Yıldırım’a, bu süreçte çalışmış olduğum değerli hocalarıma, takım arkadaşlarıma, yöneticilerime ve kulüp personeline çok teşekkür ederim.

Ayrıca; Çorum Futbol Kulübü’ne gönül veren, desteklerini bir an olsun esirgemeyen taraftarlarımıza da teşekkür ederim.”