Şeyhülislam Ebussuud Efendi'nin babası, Osmanlı sultanı 2. Bayezid'in hocası Şeyh Muhyiddin Yavsi'nin adını taşıyan tarihi camide yürütülen çalışmalarda bahçeye yaklaşık 3 bin petunya çiçeği dikildi.

İlçeye dışarıdan gelenlerin en çok ziyaret ettiği mekânlar arasında yer alan tarihi cami, peyzaj ve çevre temizliğinin ardından daha güzel görünüm kazandı.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, tarihi mirasa sahip çıkmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Çizikci, benzer çalışmaların ilçedeki diğer tarihi mekanlarda da yapılacağını kaydetti.

Editör: AA AJANS