Konu hakkında açıklamada bulunan CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, 10 Ocak Çarşamba günü gerçekleşen Parti Meclisi Toplantısı’nda Çorum’da 5 ilçe ve 1 belde belediye başkan adaylarını belirlediklerini söyledi.

“Seçim sürecinin ülkemize, partimize, adaylarımıza hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuşan Solmaz, Alaca Belediye Başkan Adaylarının Hüseyin Türk, Boğazkale Belediye Başkan Adaylarının Duran Yazırlıoğlu, Kargı Belediye Başkan Adaylarının Hamit Dereli, Ortaköy Belediye Başkan Adaylarının Necip Erdemirci, Osmancık Belediye Başkan Adaylarının Hüseyin Kesenek ve Ortaköy/Aşdağul Beldesi Belediye Başkan Adaylarının da Şenol Öncül olduğunu bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak Çorum merkez başta olmak üzere 13 ilçe ve 2 belde de iddialı olduklarını vurgulayan Dinçer Solmaz, isimleri açıklanan belediye başkan adaylarına 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde başarılar diledi.