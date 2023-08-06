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Eğitim ve araştırma alanında yaptığı çalışmaların yanında üniversitelerin bulunduğu şehre ve bölgeye; bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik katkı sağlama misyonundan hareketle Hitit Üniversitesi’nin de birçok etkinliğe imza attığı ve bu kapsamda Çocuk Üniversitesi etkinlikleri düzenlendiği hatırlatıldı.

Bu yıl beşincisi yapılacak Çocuk Üniversitesi etkinliklerinin 21-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmesinin planlandığı dile getirilen açıklamada kayıtların 7 Ağustos 2023 - 11 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacağı, Fen Bilimleri ağırlıklı ders müfredatının uygulandığı ve katılımcı sayısının 30 olarak planladığı bildirildi.

Etkinliklere 2012-2013 yılları arasında doğan çocukların başvurabileceği, katılımcı sayısının fazla olması halinde kura çekileceği ve bu yıl etkinlik ücretinin 500 TL olduğu kaydedilen açıklamada kesin kayıtların ise Bahçelievler Mah. 3. Sok. No:6 Çorum adresindeki Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’ne (HİTİTSEM) şahsen yapılacağı dile getirildi.

“Anatomiye Giriş, Çocuklar İçin 3D Tasarım Atölyesi, Deneylerin Renkli Dünyası, DNA Okulu, Drama ve Ebru Atölyesi, Hijyen Eğitimi, Mikropların Dünyası, Nano Dünyaya Yolculuk, Nörogörüntüleme Teknikleri, Robotlar Artık Hayatımızda ve İş Güvenliği Atölyesi gibi eğitimlerin olduğu Çocuk Üniversitesi hakkında HİTÜ’nün resmi internet sitesinden bilgi alınabilecek.