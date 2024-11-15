Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış görülecek.

Kuzey, iç ve batı kesimler çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, İzmir, Samsun, Amasya, Çorum ve Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın ve Adana’nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bu bölgelerdeki yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının, batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.