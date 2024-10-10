Stajlarını başarıyla tamamlayan avukatlar için ruhsat ve yemin töreni gerçekleştirildi. Çorum Barosu’nda düzenlenen törende Av. Aleyna Çöl, Av. Yusuf Tayyip Çelik, Av. Eda Torun, Av. Samet Ak ve Av. Burak Kaya, avukatlık yemini ettikten sonra ruhsatlarını alarak cübbe giydiler.

Baro Başkanı Turan Kalıpcı, Baro Yönetim Kurulu üyeleri, yeni avukatların stajını yanlarında yaptıkları meslektaşları, aileleri ve davetlilerin katıldığı törende genç avukatlara çeşitli hediyeler de verildi.

Törende konuşan Baro Başkanı Kalıpcı, yeni avukatları tebrik ederek, “Aramıza katılan meslektaşlarımızı kutluyor, avukatlık mesleğinde başarılı bir kariyer dilerim. Avukatlık, büyük bir sorumluluk ve onur gerektiren bir meslek. Her birinizin bu meslekte önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ