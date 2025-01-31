Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 22.hafta açılış maçında bu akşam Bandırmaspor’u konuk edecek olan Ahlatcı Çorum FK, tarihinde 436’ncı kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK bugüne kadar 435 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda 3’ü hükmen olmak üzere 189 galibiyet, 119 beraberlik, 127 yenilgi alarak 686 puan toplarken, attığı 622 gole karşılık 455 gol yedi.

EVDE 217 MAÇ

Ahlatcı Çorum FK, 435 maçın 217’sini sahasında oynarken, 112 galibiyet, 59 beraberlik, 46 yenilgi aldı. Rakip fileleri 356 kez havalandıran kırmızı-siyahlı takım kalesinde 206 gol gördü ve hanesine 395 puan yazdırdı.

Çorum temsilcisi, deplasmanda çıktığı 218 karşılaşmada ise 77 galibiyet, 60 beraberlik, 81 yenilgi alıp 291 puan topladı. Bu karşılaşmalarda 266 gol atan Ahlatcı Çorum FK kalesinde 249 gole engel olamadı.