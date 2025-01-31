Çorum’un klasman futbol hakemi Ahmet Ecevit bu hafta 3.Lig 2.Grup’ta, Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor’la Nevşehir Belediyespor arasında oynanacak 18.hafta maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat Cumartesi günü, Fatsa İlçe Stadı’nda oynanacak maçta Ahmet Ecevit’in yardımcılıklarını Kırşehir bölgesinden Abdurrahman Atabay ile Ankara bölgesinden Burak Can Durmuş yapacak. Saat 14.00’te başlayacak maçta Kastamonu bölgesinden Bekir Özcan da dördüncü hakem olarak görev alacak.

Ahmet Ecevit, Fatsa Belediyespor’un 2020-2021 sezonunda, sahasında Artvin Hopaspor’la 0-0 berabere kaldığı maçta düdük çalarken, Nevşehir ekibinin ise ilk kez maçını yönetecek.