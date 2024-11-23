Profesyonel liglerdeki 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, play-off hariç 426 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda 3’ü hükmen olmak üzere 186 galibiyet, 115 beraberlik, 125 yenilgi alarak 673 puan toplarken, 611 gol atıp 447 gol yedi.

Ahlatcı Çorum FK, 426 maçın 214’ünü deplasmanda oynarken, 76 galibiyet, 58 beraberlik, 80 yenilgi aldı. Bu maçlarda 286 puan toplayan kırmızı-siyahlılar attıkları 263 gole karşılık kalelerinde 246 gol gördüler.

Çorum temsilcisi, sahasında çıktığı 212 maçta ise 110 galibiyet, 57 beraberlik, 45 yenilgi aldı ve 387 puan topladı. 348 gol atan kırmızı-siyahlı takım kalesinde ise 201 gole engel olamadı.