Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 9.hafta maçında Mimar Sinanspor sahasında Düzce temsilcisi Çilimli Belediyespor’u konuk edecek. Lig’de şuana kadar oynadığı 8 karşılaşmadan 2 galibiyet çıkaran Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor, Çilimli Belediyespor maçını da kazanarak galibiyet sayısını 3’e çıkarmayı hedefliyor.

Yarın Mimar Sinanspor ile Çilimli Belediyespor arasında İtfaiye Sahası’nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden Furkan Sarıoğlan yönetecek.

Grup’ta oynanacak diğer maçlarda, Keçiören Bağlumspor ile Çubukspor, Geredespor ile Bartınspor, Çankırı FK ile Yahşihanspor, Kdz.Ereğli Belediyespor ile Sinopspor, Sorgun Belediyespor ile Taşköprüspor ve Çarşambaspor ile ASD Eflanispor takımları karşı karşıya gelecek.