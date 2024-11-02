Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 11.hafta maçında bugün Ankara Keçiörengücü’ne konuk olacak olan Ahlatcı Çorum FK, profesyonel liglerde 425.kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, bugüne kadar play-off hariç 424 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda 3’ü hükmen olmak üzere 184 galibiyet, 115 beraberlik, 125 yenilgi alarak 667 puan toplarken, attığı 607 gole karşılık 443 gol yedi.

DEPLASMANDA 283 PUAN

424 maçın 213’ünü deplasmanda oynayan Ahlatcı Çorum FK, 75 galibiyet, 58 beraberlik, 80 yenilgi aldı ve 283 puan topladı. Bu maçlarda 260 gol atan Çorum temsilcisi, kalesinde ise 244 gol gördü.

Kırmızı-siyahlı takım, sahasında çıktığı 211 maçta ise 109 galibiyet, 57 beraberlik, 45 yenilgi aldı ve 384 puan topladı. Rakip fileleri 347 kez havalandıran kırmızı-siyahlılar, kalelerinde 201 gole engel olamadılar.