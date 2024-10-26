Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 10’uncu hafta maçında bugün Başkent temsilcisi Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan Ahlatcı Çorum FK, profesyonel liglerinde 424’üncü kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK bugüne kadar 423 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlılar bu karşılaşmalarda 3’ü hükmen olmak üzere 183 galibiyet, 115 beraberlik, 125 yenilgi alarak 664 puan toplarken, 606 gol atıp, 443 gol yediler.

Çorum temsilcisi, sahasında oynadığı 210 maçta ise 108 galibiyet, 57 beraberlik, 45 yenilgi aldı. 381 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, attığı 346 gole karşılık kalesinde 201 gol gördü.