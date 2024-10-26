Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 4.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor deplasmanda Kastamonu temsilcisi Taşköprüspor ile karşı karşıya gelecek. İlk 3 haftada 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik alan Mimar Sinanspor, yarın deplasmanda oynayacağı kritik Taşköprüspor maçından puan yada puanlarla dönmenin hesabını yapıyor. Ligin yenilgisiz takımlarından biri olan Taşköprüspor'da ise tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı.

Taşköprüspor ile Mimar Sinanspor arasında Taşköprü İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Abdussamet Ulutaş yönetecek.

Grup'ta oynanacak olan haftanın diğer maçlarında ise, Sorgun Belediyespor ile Geredespor, Çankırı FK ile Çarşambaspor, Kırıkkale Yahşihanspor ile Keçiören Bağlumspor, ASD Eflanispor ile Çubukspor, Bartınspor ile Çilimli Belediyespor, Hacettepe ile Kdz.Ereğli Belediyespor karşı karşıya gelecek.

Editör: RIFAT KARA