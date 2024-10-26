Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 5.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor deplasmanda Ankara temsilcisi Ankara Barosu takımı ile karşılaşacak. İlk 4 haftada oynadığı maçların tümünü kazanan Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor yarınki maçını da kazanarak hem yoluna doludizgin devam etmek istiyor. Hem de rakibine ilk yenilgisini tattırmak istiyor. Ankara Selim Sırrı Tarcan Zeren Voleybol Salonu'nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 11.00'de başlayacak.

Grup'ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise Başkent Beşiktaşlılar ile Yedidağspor, Tusaşspor ile Dereköy Kartalspor, Maliye Voleybol ile Giresunspor, Anadolu Şahinspor ile Yıldızlar Topluluğu All Star ve 1921 Orduspor ile TVF Spor Lisesi takımları karşı karşıya gelecek.

Editör: RIFAT KARA