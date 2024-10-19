Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 9.hafta maçında 20 Ekim Pazar günü Boluspor’la karşılaşacak olan Ahlatcı Çorum FK, profesyonel liglerde 423’üncü kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK bugüne kadar 422 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda 3’ü hükmen olmak üzere 183 galibiyet, 115 beraberlik, 124 yenilgi alarak 664 puan toplarken, 606 gol atıp 443 gol yedi.

422 maçın 210’unu sahasında oynayan Ahlatcı Çorum FK bu karşılaşmalarda ise 108 galibiyet, 57 beraberlik, 45 yenilgi aldı ve 381 puan topladı. Rakip fileleri 346 kez havalandıran kırmızı-siyahlılar kalelerinde ise 201 gol gördüler.