Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 8.hafta maçında bu akşam Alagöz Holding Iğdır FK’yı konuk edecek olan Ahlatcı Çorum FK, profesyonel liglerde 422’nci kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK bugüne kadar 421 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda 3’ü hükmen olmak üzere 183 galibiyet, 114 beraberlik, 124 yenilgi aldı ve 663 puan topladı. Rakip fileleri 606 kez havalandıran Çorum temsilcisi, kalesinde ise 443 gol gördü.

EVDE 380 PUAN

Ahlatcı Çorum FK, 421 maçın 209’unu evinde oynadı. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda 108 galibiyet, 56 beraberlik, 45 yenilgi alırken 380 puan topladı ve 346 gol atıp 201 gol yedi.

Deplasmanda ise 212 maça çıkan Ahlatcı Çorum FK, 75 galibiyet, 58 beraberlik, 79 yenilgi aldı. 283 puan toplayan kırmızı-siyahlılar rakip fileleri 260 kez havalandırırken kendi kalelerinde 242 gol gördüler.