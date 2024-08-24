Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 3.haftasında Bandırmaspor’a konuk olacak olan Ahlatcı Çorum FK, profesyonel liglerde 417.kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerde 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK bugüne kadar play-off hariç 416 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda 3’ü hükmen 181 galibiyet, 112 beraberlik, 123 yenilgi alarak 655 puan toplarken, attığı 599 gole karşılık 440 gol yedi.

Kırmızı-siyahlılar, 416 maçın 209’unu deplasmanda oynarken, 73 galibiyet, 57 beraberlik, 79 yenilgi aldılar. 276 puan toplayan Çorum temsilcisi, rakip fileleri 254 kez havalandırırken, kalesinde 242 gol gördü.

Ahlatcı Çorum FK, sahasında çıktığı 207 maçta ise 108 galibiyet, 55 beraberlik, 44 yenilgi alarak 379 puan topladı. Bu maçlarda 345 gol atan kırmızı-siyahlı ekip kalesinde 198 gol gördü.