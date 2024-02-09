Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 22.haftasında bu akşam İstanbul temsilcisi Ümraniyespor’u konuk edecek olan Ahlatcı Çorum FK, 402. kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerde 12.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, bu sezonlarda, bugüne kadar play-off hariç 401 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 175 galibiyet, 108 beraberlik, 118 yenilgi aldı ve 633 puan topladı. Çorum temsilcisi, attığı 578 gole karşılık 419 gol yedi.

Ahlatcı Çorum FK, 401 maçın 199’unu sahasında oynadı. Bu maçlarda 105 galibiyet, 51 beraberlik, 43 yenilgi alan Ahlatcı Çorum FK 366 puan toplarken, attığı 333 gole karşılık 189 gol yedi.

Kırmızı-siyahlı ekip deplasmanda ise 202 maça çıktı. 70 galibiyet, 57 beraberlik, 75 yenilgi alarak 267 puan toplayan Ahlatcı Çorum FK, attığı 245 gole karşılık kalesinde 230 gol gördü.