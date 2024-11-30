Kaymakam Yılmaz, Oğuzlar Belediyesi Altınkoz Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, gençlere örnek gönüllülük çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Öğrencilere eğitim hayatlarını ihmal etmemelerini tavsiye eden Yılmaz, "Din, dil, ırk ayrımı yapmamak, maddi çıkar gütmeden hizmet eden gençlerimize teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Üniversite hayatınızı da ihmal etmeyin. Hepinize hayatta başarılar diliyorum." dedi.

Oğuzlar Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Gümüş de proje kapsamında 40 ilden üniversite öğrencisinin Oğuzlar'a geldiğini söyledi.

Gönüllü gençlerin birbirini tanımadığını dile getiren Gümüş, "Sadece bu projede buluştular. Köylerimizde yaşlılarımızı ziyaret ediyorlar, ortak mekanlarımızın, mezarlıklarımızın, camilerimizin bakım ve temizliğini yapıyorlar. Yaşlılarımızla sohbet edip dertlerini dinliyorlar. Evlerini elden geçiriyorlar. Sevgi evlerini, huzurevlerini ziyaret edip onlarla zaman geçiriyorlar. Mümkün olduğunca halkla bir arada olmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Belediye Başkanı Cebeci de gönüllü gençlere Oğuzlar'ı gezdirdi.