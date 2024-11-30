Başkan Aşgın ve beraberindeki heyet, ziyaretleri kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi, iş birliği ve dayanışma vurgusu yapıldı.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve beraberindeki heyet Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Rumlar tarafından gerçekleştirilen katliamda şehit olan Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinin anısına düzenlenen Atlılar Köyü Şehitliği’ni ziyaret etti. 1974 yılında kadın, çocuk ve yaşlı ayrımı gözetmeden katledilen Kıbrıs Türkleri’nin anısını yaşatmak ve bu acı olayları hatırlatmak amacıyla yapılan şehitlikte dua edildi.

Çorum heyeti ayrıca, Kıbrıs Barış Harekâtı sonucunda şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerinin ve bazı Kıbrıslı Türk askerlerin anısına yaptırılan Boğazköy Şehitliği’ni de ziyaret ederek dua etti.



BAŞKAN AŞGIN’A İLGİ

2023 yılında imzalanan protokol ile kardeş şehir olarak ilan edilen Beyarmudu Belediyesi’nde açılış ve araç teslimi için giden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Beyarmudu’nda ikamet eden vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ve beraberindeki heyetle birlikte Beyarmudu sakinleriyle sohbet eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a vatandaşlar kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ettiler.