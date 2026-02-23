Çimento, Cam, Seramik İhracatçıları Birliği Başkanı, hemşehrimiz Erdem Çenesiz başkanlığındaki heyet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a çalışma ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıda seramik sektörüne ilişkin kapsamlı sunum ve öneriler paylaşıldı.

Toplantıya, Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) Başkanı Z. İlter Yurtbay, TSF Başkan Yardımcıları ve İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyeleri Hakan Çanakcı ve Nihat Özyurt, Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği Başkanı ve TSF Başkan Yardımcısı Enver Sever ile İhracatçılar Birliği Müdürü Erinç Tarhan Özel katıldı.

Toplantıda, seramik sektörünün istihdam, üretim, ithalat ve ihracat performansı bütüncül bir çerçevede ele alınarak; sektörün küresel rekabet gücünü etkileyen güncel gelişmeler değerlendirildi. Bu doğrultuda, sektörün sürdürülebilir büyümesini destekleyecek öneriler ve beklentiler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a iletildi.

Türk seramik sektörü, yüksek üretim kapasitesi, ihracat gücü ve katma değerli üretim anlayışıyla cari açığın kapanmasına katkı sğlayan sektörler arasında yer alıyor.