Saadet Partisi İl Başkanı Şuayb Sarı, Türkiye’nin 23 yıllık AKP iktidarı döneminde her alanda dibe vurduğunu, adalet, asayiş, eğitim, sağlık, ekonomik ve diğer alanlarda milletin büyük sıkıntılar yaşadığını, hiç olmadığı kadar da yoksulluk, yolsuzluk ve umutsuzluk batağına saplandığını dile getirdi.

Saadet Partisi İl Başkanlığı görevine seçilen Şuayb Sarı ve yönetimi basınla tanışma toplantısı düzenledi. Toplantıda ülke gündemini değerlendiren İl Başkanı Sarı, “Terörsüz Türkiye” ve “Yeni Anayasa” gibi söylemlerin iktidarın gündem değiştirme manevrası olduğuna inandıklarını da kaydetti.

Mayıs ayında umutların bitti zannedildiği bir noktada istiklal uğruna ölmeyi göze almış bir avuç inanmış kahraman tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919’da başlatılan kurtuluş meşalesinin destansı bir zaferle taçlandığını hatırlatarak; “İnanıyorum ki, ülkemiz idealist, vatansever ve değerlerine sahip çıkan gençlerin omuzlarında yükselecek. Yeniden Büyük Türkiye ideali böylece hayat bulacaktır” diye konuşan Şuayb Sarı tüm Çorumluların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı bir kez daha içten kutladığını, Atatürk başta olmak üzere tüm İstiklal kahramanlarını rahmet ve minnetle andığını kaydetti.

Konuşmasında 27 Mayıs ihtilalinin 65’nci yıldönümüne değinerek darbeler silsilesini başlatan 27 Mayıs’ın tarihte kara bir leke olarak yerini aldığını, bugün ülkede yaşanan sorunların çoğunda bu darbenin pay sahibi olduğunu, millet iradesinin güvence altına alındığı bir Türkiye’de halen süren travmaların da atlatılacağına inandığını söyleyen Saadet Partisi İl Başkanı Sarı, Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı da saygı ve rahmetle andıklarını vurguladı.

29 Mayıs’ta de dünya tarihini değiştiren, bir çağı kapatan İstanbul’un Fethi’nin 572’nci yılını kutladıklarını belirterek İstanbul’un sadece kılıçla değil, adaletle, gönüllerle fethedildiğini söyleyen Şuayb Sarı bu fethin temelinde inanç, azim, ilim ve teknolojinin yattığını söyledi.

“Önce ahlak ve maneviyat” ilkesini şiar edinerek “Yeni bir Türkiye ve dünyü” ve “Yeniden büyük Türkiye” hedefleri doğrultusunda tüm insanlığın saadet ve kurtuluşu için siyaset üreten Milli Görüş hareketinin 56 yıllık koca bir çınar olduğunu belirten Sarı, önümüzdeki süreçte kentimiz ve ülkemizin sorunlarına yönelik görüş ve önerilerini kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.

Türkiye’nin iyi yönetilmediğini, AKP iktidarı döneminde her alanda dibe vurulduğunu, ülkemizin yoksulluk, yolsuzluk ve umutsuzluk batağına saplanmış vaziyette olduğunu söyleyen Sarı; “Bu ülkenin kaynakları, alın teriyle yaşayan milyonlara değil, kur korumalı sistemlerle zenginleşen bir avuç azınlığa aktarılıyor! Bu ülke çok yokluk gördü, fakat ilk kez bu iktidar döneminde; peynire alarm, bebek mamasına kilit takıldığını gördü. Önümüzdeki hafta mübarek Kurban Bayramı’nı idrak edeceğiz. Bugün AKP iktidarının reva gördüğü 4 bin TL’lik bayram ikramiyesiyle, 40 emekli bir araya gelse, ne yazık ki bir dana kesemiyor. 2018 yılından beri 7 yılda 4 kat artan emekli ikramiyesine karşılık, tam 15 kat artan kurban bedeliyle emekli âdeta sistem dışına itildi.

Biz Saadet Partisi olarak, emeklilerimize en az bir tam maaş ikramiye verilmesini öneriyoruz. İktidara, emeklinin âhını değil, duasını alın diyoruz! 56 yıllık tecrübemizle ve “yeni nesil siyaset” vizyonumuzla diyoruz ki; yaşanan her sorunu, dağ gibi büyüyen problemleri ancak Saadet Partisi çözer! Milli Görüş; Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın Başbakan olduğu 54. Cumhuriyet hükûmeti icraatlarıyla bunu ispatlamış bir harekettir! Belirttiğim gibi önümüzdeki süreçte aziz milletimizin sorunlarına yönelik görüş ve çözüm önerilerimizi sizler vasıtasıyla yeri geldikçe gündeme taşıyacağız. Gerçeği konuşmaktan ve milletimizin sesi olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. İşte tam da burada, milletimizin ve muhalefetin sesinin yeterince duyurulması noktasında sizlerin desteğine ihtiyacımız olacak” şeklinde konuştu.

Son dönemde yaşanan “Terörsüz Türkiye” ve “Yeni Anayasa” konularına da değinerek iktidarın ne zaman zor durumda kalsa ülke gündemini değiştirecek argümanları masaya sürdüğünü, bu ikisini de öyle değerlendirdiklerini, şehitlerin kanını el sıkışarak pazarlık konusu yapanların söylemlerinin samimi olduğuna inanmadıklarını, bunları da Siyonist planın bir parçası olarak gördüklerini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Filistin’e yardım koridoru oluşturulması ile ilgili TBMM’ye gelen bir teklifin AKP ve Cumhur İttifakı milletvekilleri tarafından reddedildiğini de söyleyen Şuayb Sarı, ayrıca İsrail ile ticarete devam edildiğini sözlerine ekledi.

