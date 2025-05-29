Ziyaretlerde Vali Ali Çalgan’a AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak başta olmak üzere AK Partili İlçe ve Belde Belediye Başkanları eşlik etti.

“ÇORUM’UN GELİŞMESİ İÇİN

BİRLİK İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ”

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte Çorum heyeti olarak bir görüşme yaptıklarını sosyal medya hesabından duyuran Vali Çalgan görüşmede ilimizde devam eden ve hayata geçirilecek projelerin ele alındığını açıkladı. Çalgan: “Çorum heyeti olarak ilimize verilen desteklerden ve gösterilen misafirperverlikten dolayı Sayın Bakanımız Murat Kurum’a şükranlarımızı sunarız. Çorum'un gelişimi için birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz” görüşüne yer verdi.

AŞGIN: “MÜJDELİ HABERLERİ

YAKINDA PAYLAŞACAĞIZ”

Çorum Belediyesi olarak kentin gençlik, spor, çevre ve şehircilik alanlarında hayata geçirdiği ve planladığı projelere destek almak amacıyla Ankara'da önemli temaslarda bulunduklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: “Şehrimizin çok daha estetik ve yaşanabilir bir şehir haline gelmesi için büyük bir titizlikle hazırladığımız projelerimizi Sayın Bakanımızla istişare ettik. Kendilerinden destek sözü aldık. Çorum’umuz adına Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Çorum Belediyesi tarafından hazırlanan projelere ilişkin taleplerin olumlu karşılandığını belirten Başkan Aşgın, “Çorum’umuz için hazırladığımız projeler Bakanlık nezdinde büyük takdir gördü. Taleplerimiz olumlu değerlendirildi. Önümüzdeki günlerde şehrimiz adına müjdeli haberleri paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Aşgın, Çorum’un hem altyapı hem üstyapı yatırımlarıyla bölgesinde örnek bir şehir haline gelmesi için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Bakan Murat Kurum da Çorum heyetine nazik ziyareti için teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi