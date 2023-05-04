İl Merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen çalışmalar kapsamında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunanlar ile meydana gelen asayiş olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilerek gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen şahıslara yönelik yapılan araştırmalar ve çalışmalarda 298 kişinin yakalandığı açıklandı.

1-30 Nisan 2023 tarihleri arasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 37 şahıs ile meydana gelen asayiş olaylarında gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 14 şahıs tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan 2023 yılı 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında ise haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 240 şahıs ile meydana gelen asayiş olaylarında haklarında adli işlem yapılarak gözaltına alınan 58 şahıs olmak üzere, toplam 298 şahıs yapılan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilerek tutuklandı. (Haber Merkezi)

