Vakıf 19 ve Türk Japon Vakfı işbirliğiyle organize edilen etkinlik, bu yıl, Türk-Japon diplomatik ilişkilerinin 100. yılı nedeniyle geniş bir uluslararası katılıma sahne olacak.

Organizasyona, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi destek sağlıyor.

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, etkinlik programı hakkında ana hatlarıyla şu bilgileri verdi:

“Programımızda Japon sanatçılar ve bilim adamlarımız da olacak. Hitit sazları ve Japon geleneksel sazları birlikte barış ve kardeşlik türküleri söyleyecek. Ayrıca Anadolu'da Hitit Renkleri isimli uluslararası bir plastik sanatlar sergisi de 65 birbirinden değerli sanatçının katılımı ile Hitit temalı resimler beğeniye sunulacak. Yine Japon bilim adamları Türkiye’deki Japon kazıları hakkında bir panel düzenleyecek. Bir çok okul aracılığı ile gençlerimiz kurulan Hitit temalı atölyelerde keyifli çalışmalar yaparak Hititleri tanıyacak.”