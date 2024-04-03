Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Çorum Şubesi Yönetim Kurulu, Vali Doç.Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Naim Çetinkaya ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’a, Katipler Konağı’nda iftar yemeği verdi.

İftara, Ankara’dan GGYD Genel Başkan Yardımcıları Figen Konak ve Bahadır Kelemcisoy ile Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar da katıldı.

GGYD Başkanı Özden Özkeser, Başkan Yardımcıları Dinçer Zorlu ve Nurcan Aşan, Genel Sekreter Melek Gizem Çataroğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Av. Ahmet Ünal, Ahmet Büyükkurt ve Hasan Eker, yemekte hazır bulundu.