Profesyonel liglerde 12.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, play-off ve Türkiye Kupası hariç bugüne kadar 396 maça çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 172 galibiyet, 106 beraberlik, 118 yenilgi alırken, 622 puan topladı. Bu maçlarda 570 gol atan kırmızı-siyahlı takım kalesinde ise 417 gol gördü.

İÇERİDE

196 MAÇ

Ahlatcı Çorum FK, 396 maçın 196’ısını evinde oynarken, 103 galibiyet, 50 beraberlik, 43 yenilgi aldı. Bu maçlar sonunda 359 puan toplayan Çorum temsilcisi, 328 gol atıp, 187 gol yedi. Bugünkü Boluspor maçı, Ahlatcı Çorum F’nın sahasında oynayacağı 197. Lig maçı olacak.

DEPLASMAN

KARNESİ

Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda ise 200 kez puan maçına çıktı. Bu maçlarda 69 galibiyet, 56 beraberlik, 75 yenilgi alan kırmızı-siyahlılar 263 puan toplarken, attıkları 242 gole karşılık 230 gol yediler.