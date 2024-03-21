20 Mart 2024 tarihinde Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda saat 21.00 sıralarında x koğuşunda H.A., İ.E.A., T.A.G. isimli hükümlülerin koğuş ortak alanına getirdikleri yatağı ateşe vermeye kalkıştıklarını, olayın fark edilmesiyle görevli personelce koğuşa müdahale edilerek yanan yatağın söndürüldüğünü, tüm eylemin yaklaşık 5 dakika sürdüğünü belirten Bektaş, “Koğuşta bulunan diğer tutuklu ve hükümlüler olaydan etkilenmedi ve diğer koğuşlara nakledildiler. Olay görevli memurlarca kontrol altına alınırken, eyleme kalkışan 3 hükümlü ile müdahalede bulunan 3 görevli tedbir amaçlı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan kontrollerinden sonra kısa süre içerisinde ceza infaz kurumuna nakilleri sağlandı” dedi.

Hastaneye kaldıran hükümlü ve görevlilerin herhangi bir sağlık problemlerinin bulunmadığını kaydeden Bektaş, olayın münferit olarak geliştiğini belirterek, olaya karışan kişilerle ilgili adli ve idari soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal başlatıldığını söyledi.

Soruşturmanın titizlikle devam ettiğini söyleyen Başsavcı Bektaş, an itibariyle Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda herhangi bir sorun bulunmadığını ve rutin işleyişin devam ettiğini bildirdi.

Editör: HABER MERKEZİ