24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3 Bant Bilardo Turnuvası’nda şampiyon belli oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo İl Temsilciliği tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3 Bant Bilardo Turnuvası’nda heyecan sona erdi. Profesyonel Bilardo Salonu’nda gerçekleşen özel turnuvaya 30 sporcu katılım sağladı. İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin’in de takip ettiği müsabakalar sonunda Murat Yurt birinci olmayı başarırken, Fatih Bayar ikinci, Sinan Bolat üçüncü ve Kadir Oktay ise dördüncülüğü elde etti.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.