Cumhuriyetimizin 29 Ekim'deki kuruluş yıl dönümü yaklaştıkça, gözler tatil programlarına çevrildi. Hem bu özel günde düzenlenecek etkinliklere katılmak isteyenler hem de kısa bir tatil fırsatı değerlendirmek isteyenler, tatil süresini merak ediyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün olacak? 28 Ekim de tatil mi?

Bu yıl, Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlanacak. Türkiye genelinde birçok etkinlikle kutlanacak 29 Ekim öncesinde vatandaşların gündemindeki konulardan biri de tatilin ne kadar süreceği.

29 Ekim 1923’te Cumhuriyet'in ilan edilmesinin anısına her yıl kutlanan bu ulusal bayram, aynı zamanda resmi tatil olarak ilan ediliyor.

Cumhuriyet Bayramı Tatili Kaç Gün Sürecek?

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre, Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim günü öğleden sonra başlıyor. Buna göre tatil, 28 Ekim saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim boyunca devam edecek.

Bu tarihlerde okullar tatil olacak, ayrıca bankalar ve birçok özel ve resmi kurumda da resmi tatil uygulaması geçerli olacak.