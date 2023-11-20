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Çorum'da 25 yaşında hayatını kaybeden Eren Sözer, gözyaşları arasında toprağa verildi. 8 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren gencin ölümü, büyük üzüntü yarattı.

NE OLMUŞTU?

Eren Sözer, 8 gün önce bir iş merkezinde bulunan bir ofiste başından vurulmuş halde bulunmuştu. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Merhumun cenazesi bugün Gökgözler Köyünde toprağa verildi. Gencin ölümü, ailesi başta olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Cenaze törenine Çorum Belediye Başkan Yardımcıları Zubeyir Tuncel ve Ünsal Yeter ile Özel Kalem Müdürü Fatih Özüyağlı da katıldı.