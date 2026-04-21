Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yapılacak programda, “Egemenlik Meşalesi: 23 Nisan Ruhu ve Türk Ocakları (Savaşın Yetimlerinden Cumhuriyet’in Sahiplerine)” konusu ele alınacak.

Konferans, Hitit Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hatice Yıldırım tarafından bugün (21 Nisan 2026 Salı günü) saat 20.00’de gerçekleştirilecek.

Türk Ocakları’nın yeni adresi olan Turgut Özal İş Merkezi 3. Kattaki programa tüm Çorumlular davet edildi.

Muhabir: Haber Merkezi