İlçede eğitim gören öğrencilerden oluşan grup, tarih bilincini artırmak ve milli değerleri yerinde hissettirmek amacıyla Çanakkale’ye götürüldü. Üç gün süren ve tamamen ücretsiz olan gezi boyunca öğrenciler, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı tarihi alanları ziyaret etti.

Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen gezilerde, şehitlikler ve önemli noktalar yerinde incelenerek öğrencilere kapsamlı bilgiler aktarıldı. Program sayesinde gençler, ecdadın büyük fedakârlıklarla yazdığı destanı yerinde görme fırsatı bulurken, hem tarihi daha yakından tanıdı hem de milli ve manevi duygularını pekiştirdi.

Öğrenciler, Çanakkale ruhunu yerinde hissetmenin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade etti.

Muhabir: SELDA FINDIK