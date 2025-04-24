Eğitim Sen Çorum Şubesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile “23 Nisan Şenliği” düzenlendi.

Âşık Mahsuni Şerif Parkı’nda gerçekleştirilen şenliğe, Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, sendika üyeleri ile çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

Etkinlik öncesi bir konuşma yapan Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, Türkiye’nin her fırsatta dünyanın tek çocuk bayramını kutlamakla övünürken, çocukların yaşadığı ağır sorunların, okulda, sokakta, hatta çalışırken karşı karşıya kaldığı tehlikelerin gün geçtikçe arttığını ifade etti.

Daha sonra şenlikte sahne alan halk oyunları ekibinin gösterisi beğeniyle izlenirken, şenlik “yüz boyama”, “müzik” ve “eğlenceli etkinliklerle” sona erdi.

Editör: Haber Merkezi