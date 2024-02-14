Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçük Erkekler Voleybol Grup Birinciliği Çorum'da devam ediyor. B grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi 23 Nisan Ortaokulu ilk maçında Bartın Kurucaşile Ortaokulu'nu 2-0 mağlup etmişti. Dün de ikinci maçında Tevfik Kış Spor Salonu'nda Düzce Bilgi Ortaokulu ile karşı karşıya geldi. Muaz Berk Ekinci, Taha Alp Ceylan, Osman Enes, Abdullah Çakmak, İ.Yasir Bektaş, Furkan Coşkun, Ahmet Alp Keklik, Taha Top, Batu Biçer ve Semih Fındıkçı oyuncu grubu ile mücadele eden 23 Nisan Ortaokulu ilk seti 25-10, ikinci seti de 25-12 setlerle kazanarak maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından ikide iki yapan 23 Nisan Ortaokulu puanını 6 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Çorum temsilcisi bugün Tevfik Kış Spor Salonu'nda saat 13.00'de oynanacak maçta Sinop temsilcisini mağlup etmesi durumunda grubunu lider tamamlayarak yarı final grubuna adını yazdıracak.





Editör: RIFAT KARA