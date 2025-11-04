21 yıl önce Sinop’un Ayancık ilçesinde kaymakamlık yapan, şu anda Ankara Valiliği Hukuk Müşaviri olarak görevini sürdüren Mustafa Hotman, annesinin tedavisi için memleketi İskilip’e geldi. İskilip Devlet Hastanesi’ne yaptığı ziyarette Başhekim Uzm. Dr. Erhan Kınık’a nezaket ziyaretinde bulunan Hotman, sohbet sırasında unutulmaz bir tesadüf yaşadı. Görüşme esnasında, Başhekim Erhan Kınık’ın 2004 yılında Ayancık’ta düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde, ilçe birincisi olarak kaymakamlık koltuğuna temsili olarak oturan öğrenci olduğu anlaşıldı.



2004 yılında Ayancık Kaymakamı olarak görev yapan Mustafa Hotman, o gün 23 Nisan etkinlikleri kapsamında makam koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Erhan Kınık’a devretmişti. Aradan geçen 21 yılın ardından, aynı iki isim bu kez biri başhekim, diğeri hukuk müşaviri olarak yeniden bir araya geldi.

ANLAMLI TESADÜF

Başhekim Uzm. Dr. Erhan Kınık, “Yıllar önce 23 Nisan’da bir çocuk olarak oturduğum o makamın sahibini, yıllar sonra kendi görev yerimde ağırlamak benim için çok anlamlı bir tesadüf oldu.” dedi.

Kaynak: İskilip'in Sesi

Mustafa Hotman ise, “Memleketim İskilip’te, yıllar önce temsili olarak makamı devrettiğim öğrencimin bugün önemli bir kamu görevinde olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Bu, hem eğitimin gücünü hem de azmin meyvesini gösteren güzel bir örnek.” ifadelerini kullandı.Bu samimi buluşma, hem duygusal anlara sahne oldu hem de yıllar sonra aynı karede yeniden bir araya gelen iki kamu görevlisinin hayatın içindeki anlamlı bir kesişmesini ortaya koydu.