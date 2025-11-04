Asgari ücret için zam maratonu başladı. Milyonlarca çalışan 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak sonucu merakla bekliyor. TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda temsil dengesi ve karar süreçlerinin değiştirilmesini istiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, aralık ayında toplantılarına başlaması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na yapısı değişmezse katılmayacaklarını açıkladı.

"YÖNETMELİK DEĞİŞMEZSE KATILMIYORUZ"

Atalay TÜRK-İş Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Sayın Bakan'a geçen hafta da ifade ettik. Bu yönetmelik değişmezse biz buraya katılmıyoruz" dedi.

Atalay, "Ama asgari ücretlinin sorunlarının her gün her dakika söylemeye devam ederiz. Bir an evvel yönetmelik değişirse başkanlar kuruluyla alacağımız karara göre hareket ederiz. Bizim dışımızdaki sendikalar da bu işin içinde olsun bizim için hiç mahzuru yok" ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ DE KATILMAMA KARARI ALMIŞTI

Atalay, geçen yıl asgari ücretin yüzde 30 artışla 2025 yılı için brüt 26 bin 5 lira, net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki göstermişti. Bu yılki Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine ilişkin de TÜRK-İŞ'in yanı sıra Komisyon'da bulunan diğer işçi temsilcisi konumundaki HAK-İŞ de katılmama kararı almıştı.

DİSK: 2026 YILI ASGARİ ÜCRETİ 45 BİN LİRANIN ALTINDA OLMAMALI

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Aralık ayında başlayacak 2026 yılı asgari ücret görüşmeleri öncesinde dikkat çeken bir çağrı yaptı. Canlı yayında konuşan Çerkezoğlu, asgari ücretin artık ortalama ücret haline geldiğini ve dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırını (92 bin 547 TL) aşamadığını belirterek, 2026 yılı asgari ücretinin 45 bin TL'nin altında olmaması gerektiğini savundu.