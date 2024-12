2024 yılında yapılan yerel seçimlerin CHP’nin iktidarı açısından gençlere geleceğe ilişkin umut verdiğini söyleyen Çorum Milletvekili Tahtasız, “Halkımız açısından tıpkı geriye dönük 22 yılda olduğu gibi maddi manevi kayıpların yaşandığı 2024 CHP’nin yerel seçimlerdeki zaferiyle halk için umut yılı oldu. Halkın isteği bizim talebimiz doğrultusunda 2025 yılında yapılacak bir erken seçim ile bu umudu ete kemiğe büründüreceğiz. Belediyelerimiz gibi Türkiye’nin tamamını sosyal demokrat yönetim anlayışı ile tanıştıracağız” dedi.

2024 yılında ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi buhranın giderek arttığını vurgulayan CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Tahtasız, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

“KARAMSAR BİR YIL DAHA GEÇTİ”

“2024 çiftçimiz ürünü tarlada kalan ve para etmeyen için kara bir yıl olmuştur. Asgari ücretli 2024 yılının başından sonuna kadar maaşından 7 bin lira kaybetti. Emeklinin açlık sınırının altındaki maaşı enflasyon karşısında kuşa döndü. Memur, işçi geçinmek için çareyi ek iş yapmakta buldu. Atama bekleyen 1 milyon öğretmenin hayali bu yıl da gerçek olmadı. Atama bekleyen sağlıkçılar, mühendisler yine hüsrana uğradı.

Esnaf 7200 gün prim sözünün yerine getirilmesini beklerken katmerli vergilerle daha da perişan oldu. Kadınlar yine sokak ortasında öldürüldü. Uyuşturucu yine sokaklarda kol gezdi. Ucuz ekmek, ucuz et kuyrukları hiç kesilmedi. Vergi yükü büyüdü de büyüdü halkın cebindeki para eridi de eridi. Çarşı Pazar yangın yerine döndü. Kurulan pazarların en yoğun saatleri akşam saatleri oldu.

Gazeteciler, akademisyenler hatta halkın iradesi ile Meclis’e giren Can Atalay yeni yıla cezaevinde girecek. Milletimiz bu iktidardan sıtkını sıyırdı, mutsuzluğa gömüldü. 31 Mart yerel seçimlerinde bu umutsuzluk bir anda umuda döndü. Halkımızın gelecek güzel günlere olan inancı yeniden alevlendi. Bizim görevimiz bu umudu yeşertmek, bu ülkeye yeniden baharı getirmek. Yapılacak bir erken seçimle bu ülkede halkın iktidarını 2025 yılında kuracağız.”

“ZAFERE ULAŞACAĞIZ”

Her türlü olumsuzluğa ve ekonomik buhrana rağmen enseyi karartmayacaklarını, mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Mehmet Tahtasız, şöyle devam etti: “2025 yılında başta gençler ve kadınlar olmak üzere, çiftçiyle, emekliyle, esnafla, sanayiciyle, apartman görevlileriyle, devletine bağlı namuslu bürokratlarla el ele vereceğiz. Güzel Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak üzere çıktığımız bu yolda, inanıyorum ki, milletimizle birlikte zafere ulaşacağız.

2025, umudun, birlikteliğin, barışın, ekonomik refahın, insan onuruna yaraşır bir yaşamın yılı olacak. 2025, demokrasi zaferinin yılı olacak. 2025, liyakatin, şeffaflığın, kuvvetler ayrılığının, kirlilikten arınmış namuslu siyasetin yılı olacak. 2025 yılı dili, dini, rengi, ırkı, mezhebi fark etmeksizin şanlı Türk bayrağı altında birleşenlerin, ‘Yaşasın tam bağımsız Türkiye’ diyen gerçek vatanseverlerin yılı olacak.

Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırdığımızda, milletimiz demokrasi ve hukukun üstünlüğüyle; çiftçimiz tarlasıyla; evlatlarımız bilimle, çağdaş ve laik eğitimle buluşacak. Biz inandık, halkımız da inansın. Yeni yıl tüm ülkemize sağlık, mutluluk ve refah getirsin. Başta Çorum olmak üzere Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki hemşehrilerimin yeni yılını kutluyor, halkımıza esenlikler diliyorum.”

