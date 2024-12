Yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Milletvekili Yusuf Ahlatcı, bir yılı daha geride bırakırken, geleceğe dair bir adım atmanın heyecanını birlikte yaşadığımızı dile getirdi.

Her yeni yılın geçmişi hatırlamak, ders almak ve önümüze çıkan yeni yolları umutla karşılamak için bir fırsat olduğunu hatırlatan Milletvekili Ahlatcı mesajında şu görüşlere yer verdi: “Umut ve heyecanla karşıladığımız yeni yılda Çorum’umuzun gelişmesi ve daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesi için çalışmalarımıza azimle devam ediyoruz. Sizlerin destekleriyle şehrimizdeki güzellikleri çoğaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Yeni bir yıl hepimize taze başlangıçlar sunar. 2025 yılına girerken en büyük dileğim, sağlık, mutluluk ve huzurun her bir evde, her bir yürekte hissedilmesidir. 2025 yılı sadece takvimde bir başlangıç değil, kalplerimizde yepyeni hayaller ve umutlar demektir. Siz değerli hemşerilerimiz ile birlikte Çorum’un geleceğini planlarken, dayanışma ve sevginin gücünü her zaman hissediyoruz.

AK Parti Çorum Milletvekili olarak, omuz omuza güçlü bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Bu güzel şehirde yaşayan herkesin hayatına dokunacak projeler üretmeyi sürdürüyoruz. Sevdiklerinizle birlikte güzel anılar biriktireceğiniz, neşeyle dolu bir yıl diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun."

Editör: Haber Merkezi