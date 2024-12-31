Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeni yıl nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Mesajında, 2025 yılının ülkemiz, şehrimiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini temenni eden Aşgın, “Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2025 yılında da Çorum için çalışmaya, yeni projelere imza atmaya ve şehrimizi yeni güzelliklerle buluşturmaya devam edeceğiz.” dedi.

Halil İbrahim Aşgın mesajında şu ifadelere yer verdi: “2024 yılı Çorum için yeniden bismillah dediğimiz bir yıl oldu. 5 yıllık görevimizi hamdolsun alnımızın akıyla tamamlayıp Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hemşehrilerimin teveccühü ile 31 Mart seçimlerinde ikinci dönemimize başlamış olduk. Tek sevdamız, Çorum için 2024 yılında da gece gündüz aşkla çalıştık. Çorumlunun verdiği emanetin sorumluluğunun farkında olarak büyük titizlikle Çorum’umuzu daha güzel bir şehir yapabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Yeni yılda da aynı bilinçle hareket ederek, Çorum için yeni projeleri kazandırmanın uğraşı ve gayreti içerisinde olacağız. 2025 yılının başta Çorum halkı olmak üzere tüm milletimize ve insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluklar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ