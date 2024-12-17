İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından organize edilen ve önceki akşam Çırağan Düğün Salonu’nda yapılan buluşmaya Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başta olmak üzere İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları merhum MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş Taş, Genel Başkan Yardımcıları Hasan Toktaş, Kevser Ofluoğlu, Enver Yılmaz, Ersin Beyaz, Hakan Şeref Olgun, Alper Akdoğan, Zekai Kaya, İmran Nilay Tüfekçi, Mehmet Aslan, Genel Sekreter Yardımcısı Dursun Çolak, Sungurlu önceki dönem Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İYİ Parti milletvekilleri, GİK üyeleri, Ankara, Kırıkkale, Trabzon, Amasya İl Başkanları, İYİ Parti Çorum İl, Merkez İlçe, İlçe Başkan ile yöneticileri başta olmak üzere çok sayıda parti yöneticisi katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programa ayrıca Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Şanal, Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal ile birlikte çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaşlar da iştirak etti.

İyi Parti İl Başkanı Erkan Yıldız’ın ilimize gelen misafirleri selamlama konuşması ile devam eden programda daha sonra kürsüye Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu geldi.

“İYİ Parti Çorum Buluşması”na katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Dervişoğlu ülkenin bir çok sorunu bulunduğunu, bunları çözmek için iktidara talip olduklarını, bunun için de yola çıktıklarını vurguladı.

Türkiye’yi yeniden yönetecek kabinenin Çorum buluşmasında hazır bulunduğunu anlatan Müsavat Dervişoğlu, siyasi partilere mensup olmak suretiyle sorumluluk üstlenen herkese saygı gösterdiklerini söyledi.

Türkiye'de kutuplaşmaya ve çatışmaya vesile olabilecek bir dil inşa etmekten uzak durduklarını dile getiren Dervişoğlu, “Bu dün de böyleydi, bugün de böyle. Allah'ın izniyle yarın da böyle olacak. Hiç kimse İYİ Partiyi kutuplaştıran bir siyasi parti olarak görmeyecek. Hiç kimse İYİ Partiyi istismar alanlarında kendisine siyasi rant devşirmeye kalkışan bir siyasi parti olarak görmeyecek. Hiç kimse Türkiye'yi yapay gündemlerle tartıştırmaya çalışanların oyununa düşmüş bir pozisyonda görmeyecektir. Kimse bizden hakaret, hamaset ve husumet dili beklemesin. İYİ Parti Türkiye'yi konuşacak, Türkiye'nin geleceğini konuşacak. Türkiye'nin sorunlarını ve o sorunların çözüm önerilerini milletiyle paylaşacak” diye konuştu.

İYİ Parti olarak 5 gün içinde 9 kenti ziyaret ettiğini, 85 milyon vatandaşa ulaşmak için yollara düştüklerini anlatan Müsavat Dervişoğlu, seçimlere kadar ülkeyi 10 tur dolayacağını, ülkenin önemli meselelerinin bulunduğunu ve bunlara yönelik çözüm önerilerini vatandaşlara anlatacaklarını açıkladı.

Geçmişte öğrencilik yıllarında Çorum’un ekmeğinin kursağından geçtiğini, bu nedenle Çorum’a olan vefa borcunu ödemesinin zor olduğunu anlatan Dervişoğlu, ülkenin sorunlarını iyi bildiklerini ve çözüm önerilerini de ortaya koyacaklarını, mücadelesinin sonuna kadar süreceğini kaydetti.

Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin siyasi partilerin programlarına gitmekte çekinebildiklerini, ancak bunun İYİ Parti için geçerli olmadığını söyleyen Dervişoğlu; “Bize gelen hiç kimse, başka siyasi parti mensupları bile olsa bizim toplantılarımızda kimse incinmez, kimsenin gönlü kırılmaz. İYİ Parti’nin Türk siyasetindeki tavrı budur. İYİ Parti kuru kuruya muhalefet yapmak yerine ülke sorunlarının tespiti ve görüş önerileri üzerinden siyaset yapmaktadır. Bu ülkede kim taş üstüne taş koymuş ise biz şükranız. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan siyasi partilerde görev yaparak sorumluluk üstlenen herkese saygı gösteririz. Kimseye dil uzatmayacaksa da ihanete de sessiz kalmayacağız. Türkiye’nin başına gelen sorunların müsebbiplerinden her zaman hesap sormaya devam edeceğiz.” dedi.

Türkiye’nin ciddi ekonomik sorunları bulunduğunu; emekli, memur, işçi, sabit ve dar gelirli hayatını idame ettiremez hale geldiğini anlatarak ülkenin sorunlarının konuşulmasının istenmediğini, üretimden çekilen 2.2 milyon çiftçinin evinde haciz olduğunu ve ülkede 39 milyon icra dosyasının çözüm beklediğini bildiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ülkede reddi miras olanının yüzde 85’lere çıktığını, gençlerin ülkeden ümidini kaybettiğini, mafya ve çetelerin ülkede kol gezdiğini ve 22 yıldır ülkeyi yönetenlerin yaptığı her yanlışın faturasının millete çıktığını da dile getirdi.

Belli bir dönem iyi işler yaptığı için AKP’ye oy verenlerin bugün vermemek için binlerce gerekçeye sahip olduğunu da anlatarak Suriye'de yaşanan gelişmelere de değinen ve sınırımızda bir terör devleti kurulmaması için uyanık olunmasının önemini anlatan Dervişoğlu, ayrıca 1938 yılında çıkarılan bir yasa nedeni ile Suriyelilerin ülkemizde mülk edinemedikleri için elde ettiği vatandaşlığın da geçersiz olduğunu açıkladı.

Dervişoğlu, Suriye ile ilgili şu görüşlere yer verdi: “Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden bir alan var. Bu alanın mutlak suretle Türkiye tarafından kontrol edilmesi ve bir güvenlik alanına dönüştürülmesi lazım. Türkiye orada yapmış olduğu operasyonlarla Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Irak'ta da Pençe Kilit operasyonlarıyla o bölgede bir güvenlik şeridi oluşturmaya gayret sarf ediyor. Ama ikisinin arasında bir boşluk var. Irak'ın, Suriye'nin üçte ikisini neredeyse ele geçirmiş PKK'nın uzantısı olan örgütler var orada. Türkiye buna kayıtsız kalamaz. Irak'ın kuzeyinde olanların Türkiye'nin geleceğini tehdit edecek bir biçimde yaşama geçirilmesi, düşünceden eyleme dönüştürülmesine Türkiye de sessiz ve kayıtsız kalamaz.

Milletten gizli saklı birtakım işler yapılıyor. Bakın ben bir siyasi partinin genel başkanıyım. Partimin Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu var. Ama şu anda partimiz ve Meclisi bu konularda hiç bilgilendirilmedi. Bir senaryoyu yaşama geçiriyorlar ama bu yaşama geçmesi muhtemel senaryonun Türkiye'ye zarar vermesinin mutlak suretle engellenmesi lazım. Bu ülkeyi yönetenleri buradan uyarıyorum. Irak PKK'sıyla, Suriye PKK'sının birleşmesi mutlak suretle engellenmelidir. Türkiye Rakka, Sincar, Haseke bölgesinde yeni bir güvenlik hattı oluşturmalıdır. Süleyman Şah Türbesi tartışılıyor devamlı. Süleyman Şah Türbesi 1973'teki yere taşınmalıdır. Süleyman Şah Osmanlı'nın atasıdır. Onun yatacağı yer ilk kabrinin olduğu Caber Kalesi'dir."

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Türkiye'deki Suriyelilerin vatandaşlıkları ile geçici koruma statülerinin iptal edilerek ülkelerine geri dönmelerinin teşvik edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, konuşmanın ardından Dervişoğlu'na Çorum leblebisi hediye etti.