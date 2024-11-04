TÜİK verilerine göre yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamaya göre yüzde 43,93 arttı. 2025 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı ekim enflasyon verisiyle %43.93 olarak kesinleşti. Araç sürücülerini benzin zammı kadar sarsacak zamlar kapıda.

Bu rakamla doğru orantılı olarak yılbaşında trafik cezaları, otoyol ve köprü geçiş ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi ( MTV) ve araç muayene ücretleri neredeyse yüzde 50 zamlanacak.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN CEP TELEFONUYLA KONUŞAN YANDI

Zamlı rakamlara göre yeni yılda kırmızı ışıkta geçmenin veya cep telefonuyla konuşmanın cezası 2 bin 167 liraya yükselecek. Trafik magandalarının muhatıp olduğu makas atmanın cezası 9 bin 267 liraya yükselirken drift atmak ise 46 bin 392 lira oldu.

İşte zamlı trafik cezası tarifesi