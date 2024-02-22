Çorum’da 2023 yılında toplam 4.433 hastaya koroner anjiyografi, 1.836 hastaya stent takılması, 181 hastaya koroner bypass, 41 hastaya kalp kapak ameliyatı, 153 hastaya aort cerrahisi ve 137 hastaya eletrofizyoloji (EPS) uygulaması yapıldı.

Kalp merkezi ve kardiyak rehabilitasyon ile ilgili Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Kardiyak rehabilitasyon; kalp damar hastalığı olan kişilerin fiziksel, psikolojik ve fonksiyonel kapasiteye ulaştırmak, kalp damarlarını güçlendirmek amacıyla uygulanan multidisipliner bir programdır. 2016 Şubat ayından itibaren Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren ünitemizde donanımlı altyapısı ile 2023 yılında 253 hastaya hizmet verilmiştir.

2023 yılında 618 hastaya Periferik Arteriyal Damar Girişimi yapılmıştır. 2023 yılında toplam 4.433 hastaya koroner anjiyografi, 1.836 hastaya stent takılması, 181 hastaya Koroner Bypass, 41 hastaya Kalp Kapak Ameliyatı, 153 hastaya Aort cerrahisi ve 137 hastaya Eletrofizyoloji (EPS) uygulaması yapılmıştır. Bu işlem için çevre illerden de kliniğimize hasta gelmektedir.

Kalbin ritim ve iletim sisteminin bozulması, kalbin yeterli elektriksel uyarıyı oluşturamaması ve/veya tüm kalp dokusuna yeterli şekilde ulaştıramaması durumunda, kalp pili ile yeterli elektriksel uyarıyı oluşturmak gerekmektedir. 2023 yılı içerisinde Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 133 hastaya kalıcı kalp pili takılmış veya takılı piller yenisi ile değiştirilmiştir.”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ