Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin kurulması için ön izin Sağlık Bakanlığı’ndan alınırken, Pet-Ct ve Radyoterapi, Linac Cihazı tahsisinin de yapıldığı belirtildi.

İlgili merkezin inşaatının tamamlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, “SPECT-BT ve PET-BT cihazları bakanlığımızdan yapılan talep doğrultusunda LINAC (Lineer Akseleratör Doğrusal Hızlandırıcı) ve PET-CT taşınmış olup, kuruluşu gerçekleştirilmiş ve revizyonu tamamlanarak kalibrasyon işlemlerine başlanmıştır. 2024 yılında hizmete girmesi planlanmaktadır” denildi.

Editör: UĞUR GÖRKEM