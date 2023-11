Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türk Basınının önde gelen kalemlerinden ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki başkanlarından Burhan Felek adına düzenlenen Basın Hizmet Ödülleri Töreni 6 Kasım 2023 Pazartesi günü 14.00’de TGC Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Sunuculuğunu TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş’in yaptığı tören Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, haber peşinde koşarken ölen ve öldürülen gazetecilerin anısına saygı duruşuyla başladı.



TURGAY OLCAYTO: “BURHAN FELEK DEĞERLİ BİR YAZIN İNSANIYDI”

Törenin açılış konuşmasını yapan TGC Başkanı Turgay Olcayto, “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin önceki başkanlarından Şeyhül Muharririn Burhan Felek’i ölümünün 41. yılında saygıyla, özlemle anıyoruz” dedi ve konuşmasına şöyle devam etti.

“Yazın dünyasındaki renkli kişiliğiyle Burhan Felek Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kurumsal olarak gelişmesine de büyük katkılarda bulunmuş ve bu hizmetini 26 yıl boyunca sürdürerek insan yönetmedeki ustalığını da ortaya koymuştur. Burhan Felek adına konulan Basın Hizmet Ödülleri de önceki başkanımızın basın topluluğuna getirdiği değerli hizmetler dikkate alınarak 1983’te dönemin yönetim kurulu tarafından ihdas edildi. Bu zorlu bir ödüldür. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni en çok 20 kişiye dağıtılmasını öngördüğü ödüller için oluşturulan Seçici Kurul gerçekten titiz bir çalışma yapıyor. Bu yıl da Seçici Kurul 51 aday arasından 20 gazeteciyi ödüllendirirken gerçekten çok zorlandı. Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne değer görülen meslektaşlarımızı bir kez daha yürekten kutluyorum. Politikadan spora dek hemen her konuda yazdığı yazılarda ustalığını kanıtlamış değerli bir yazın insanıydı. İronik bir üslupla kaleme aldığı günlük yazıları keyifle okunurdu. Halkın nabzını tutmaktaki başarısı özellikle günlük mizah yazılarına yansır. Belki de onun yazılarının bugün bile keyifle okunur olması bu özelliğinden kaynaklanıyor. Başkanlığı döneminde Türk siyasi yaşamı her zaman olduğu gibi çalkantılıydı. Darbeler vardı. Basına yönelik baskılar vardı. Burhan Felek her şeye rağmen gemisini fırtınalı sulardan geçirmeyi bildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne hem kişisel saygınlığını hem de kurumsal saygınlığının damgasını vurarak gemiyi sakince limana yanaştırdı. 82 yılında öldüğünde ardında üye sayısı artmış nitelikli gazetecilerden oluşan sağlam temelli bir miras bırakmıştır.”



OKŞAN ATASOY: “GAZETECİLİK ZAMANIN ARKASINDA KALIRSA BAYATLAYACAĞINA İNANIRDI”

Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi ve Burhan Felek’in yeğeni Okşan Atasoy da açılış töreninde bir konuşma yaptı:

“Ustalarım, kıymetli gazeteciler, öncelikle sizi yürekten alkışlamak istiyorum. İyi ki varsınız bugün, sizin gününüz. Burhan Felek 19 yaşında başlıyor gazeteciliğe. İlk yazısı da politik bir yazı, korkuyor ama yazıyor. Yazı yazmak için üslubun iyi kullanılması gerektiğine inanırdı. Üslup doğru kullanılırsa insanlar her şeyi yazabilirler. Gazetecilerin zamanın önünde gitmesi gerektiğini söylüyor Abdi İpekçi ile yaptığı bir röportajda. Gazetecilik zamanın arkasında kalırsa bayatlar diye düşünüyor. Tüm ödül alan meslektaşlarımızı kutluyorum.”

BU YIL 20 GAZETECİ ÖDÜL ALDI

Adnan Özyalçıner, Arif Esen, Ayşegül Dora, Esat Yılmaer, Hüseyin Irmak, Mesude Erşan, Sibel Güneş, Turgay Olcayto ve Vahap Munyar’dan oluşan Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri Seçici Kurulu bu yıl 20 gazeteciye ödül verdi.

70 yaşından gün alan ve meslekte 50 yılını tamamlayan Akın Kamacıoğlu, Bedri Kayabal, Dilek Beyin, Erkan Yiğit, Fikret Helvacıoğlu, Güneş Uğurlu, İskender Özsoy, Kemal Önder, Leyla İsmier Özcengiz, Mehmet Komşu, Muammer Elveren, Necat Aşkın, Nedret Çatay, Nezih Akkutay, Önder Balıkçı, Reha Öz, Solmaz Serdaroğlu, Şansal Büyüka, Tevfik Dalgıç ve Yalçın Doğan 2023 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne değer görüldü.