Akşam saatlerinde Dr. İlhan Gürel Caddesi'nden bulunan kafeleri gezen Ahlatcı, buralarda üniversiteli gençlerle sohbet etti.

Daha çok üniversite öğrencilerinin bulunduğu kaferlerde gençleri ziyaret ederek sohbet eden Ahlatcı, AK Parti iktidarının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman gençlerin yanında olduğuna vurgu yaptı.

Gençlerle çay içip, sohbet eden Ahlatcı, onların Türkiye gündemi ile ilgili sorularını cevapladı.

Ak Parti'nin 20 yılda yapmış olduğu tüm icraatlarının her birinde gençliğin olduğuna dikkat çeken Ahlatcı, “20 yılda gençliğin hangi sorunu varsa bizim çözdüğümüze inanıyorum. Öğrenci affından tutun bedelli affına, KYK’da gecikme faizlerinin silinmesinden KYK’lardaki internet kotasının yükseltilmesine kadar birçok alanda gençlerin bizlerden beklentilerini hayata geçirdik” dedi.

“GENÇLERE KAYITSIZ KALAN PARTİ DEĞİLİZ”

AK Parti olarak her zaman gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Ahlatcı, “Biz gençlere kayıtsız kalan bir parti değiliz. Gençlerin gündeminde ne varsa çok hızlı bir şekilde hem parti hem hükümet politikasına çeviren bir partiyiz” diye konuştu.

“SEÇİM BEYANNAMEMİZİN

HER SATIRINDA GENÇLİK VAR”

AK Parti'nin seçim beyannamesinde de kalem kalem gençliğin olduğuna işaret eden Ahlatcı, “Yükseköğrenimdeki gençlerin cep telefonu ve bilgisayarlarını ilk satın almalarında devletimiz vergi muafiyeti sağlayacak. Yine gençlerin eğitim ihtiyaçlarından en önemlisi de bilindiği üzere internet. Hükümetimiz her ay 10 GB öğrencilerimize destek verecek. AK Parti iktidara geldiğinde en büyük yük kitap yüküydü Sayın Cumhurbaşkanımız bu sorunu da fiziki anlamda çözdü. Şimdi dijital manadaki en büyük ihtiyacı çözüyor” şeklinde konuştu.

“YERLİ VE MİLLİ MÜCADELELERİMİZİ

GENÇLER İÇİN YAPIYORUZ”

Gündemdeki konulara da değinen Ahlatcı, “Yine bildiğiniz gibi yerli ve milli olarak bir mücadelemiz var. Doğu Akdeniz’den Karadeniz’e kadar milim milim, gram gram geleceğimiz olan enerji çalışmaları devam ediyoruz. Doğalgaz aramalarımız ne için; gençlerimiz için. Oradaki devletin kazancıyla oluşturulacak Aile ve Gençlik Bankası da kuruluyor. Tabii oradaki kazanımlarımız kimler için, gençler için. Enerji aramalarımız, savunma alanındaki ataklarımızın tamamı bu memleketteki gençlerimiz için. Bu bankanın da gençlerin yanında olacak bir düzen olacağına inanıyorum. AK Parti gençlerin partisi ve Recep Tayyip Erdoğan gençlerin lideri. Biz de İzmir’de Türkiye’nin en genç milletvekilli adaylarından bir tanesi olarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi. (Haber Merkezi)