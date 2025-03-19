Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hayata geçirilen ‘Dersimi Seçiyorum, Kur'an'ımı Alıyorum’ projesi kapsamında seçmeli ders olarak Kur’an-ı Kerim’i seçen ve projeye kayıt yaptıran 20 öğrenciye hediye Kur’an-ı Kerimler Şube Müdürü Hidayet Türkel ve İlçe Vaizi Emre Gelgit tarafından verildi.

Hediyeler karşısında sevinen öğrenciler Kur’an-ı Kerim’i ve mealini okuyacaklarını söylediler. Okul Müdürü Erdal Ekin emeği geçen herkese teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi