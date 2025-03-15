Mesire Kafede çekimi yapılan programda Başkan Muhsin Dere, moderatörlüğünü Cem Açıkgöz'ün yaptığı İftar Özel'de soruları yanıtladı.

Başkan Dere, "Bengütürk TV Program Müdürü Cem Açıkgöz'ün, Moderatörlüğüyle, "İftar Özel" canlı yayınımızı gerçekleştirdik. Katkıları sebebiyle İlçe Müftümüz Sn. Süleyman Eroğlu'na, İmam Hatip Sn. Muhammet Fatih Yılmaz'a, İlahi ve Tasavvuf Müziği Sanatçımız Sn. Ömer Koçer ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzel programın gerçekleşmesindeki emekleri sebebiyle Bengütürk TV ekibine ayrıyeten şükranlarımı sunuyorum. Sahur programımız, bu sabah saat 05.00'da Bengütürk TV ekranlarından yayınlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Dere, Bengü Türk TV'de ekrana gelen İftar Özel programda soruları da yanıtladı.

Muhsin Dere, “Sungurlu; tarihiyle, kültürüyle, tarımıyla ve artık sanayisiyle iki tepenin (Manastır ve Sarıtepe) ve üç derenin (Budaközü, Diği, Akçay) arasına sıkışmayacak, sıkıştırılamayacak kadar büyük bir şehirdir” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ