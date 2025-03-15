Volkan Hançeroğlu, ihtiyaç sahibi ailelerin kapısına yardım paketleri götürdü. Her yıl Ramazan ayı öncesi Sungurlu ilçesinde tespit ermiş olduğu ihtiyaç sahibi ailelere ve engelli kardeşlerine "çorba da bizimde tuzumuz olsun" diyerek başlatmış olduğu Ramazan kolisine destekler de devam ediyor.

Volkan Hançeroğlu, "Bu kapsamda ilk destek Çorum FK Başkanımız Oğuzhan Yalçın ve Yönetim Kurulu üyelerimizden oldu. Ayrıca Çorum Şeker Fabrikası Safi Holding, devlet büyüklerimiz, avukatlarımız, savcılarımız, doktorlarımız, Sungurlulu esnaflarımız ve oda başkanlarımıza gönül köprüsüne destek oldukları için şahsım ve ihtiyaç sahiplerimiz adına teşekkür ederim” dedi.

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